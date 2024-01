Huomenna paukkuu pakkasen lisäksi sähkön hinta

Suomessa on nyt erittäin kylmää ja se voi tietää hyytäviä seurauksia pörssisähkösopimuksen hankkineille. Pörssisähköä.fi-sivustolla kerrotaan, että huomenna 2. tammikuuta sähkön hinta nousee korkeimmillaan lähes 60 senttiin kilowattitunnilta.

Sivuston mukaan pörssisähkön hinta on tiistaina kalleimmillaan kello 8–9 välisenä aikana, jolloin se on 59,90 senttiä kilowattitunnilta.

Halvimmillaan sähkön hinta on huomisen puolella heti puolen yön jälkeen tunnin verran, jolloin se on 5,45 senttiä kilowattitunnilta. Pörssisähkön keskihinta huomenna on 21,30 senttiä kilowattitunnilta.