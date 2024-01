Nyt tarkkana saunan kanssa! Pörssisähkön hinta kaksinkertaistuu torstaina

Pörssisähkön keskimääräinen tuntihinta on torstaina yli kaksinkertainen keskiviikkoon nähden.



Keskimääräinen verollinen tuntihinta on torstaina noin 28 senttiä kilowattitunnilta. Tänään pörssisähkön keskimääräinen tuntihinta on reilut 12 senttiä.



Kalleinta pörssisähkö on torstaina aamulla kello kahdeksasta yhdeksään, jolloin tuntihinta on noin 47 senttiä.



Hinnat käyvät ilmi Pörssisähköä.fi-sivustolta, joka käyttää lähteenään sähköpörssi Nord Poolin dataa.