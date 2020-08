Huolestuttava tulos: Lasten ensihoitoa vaativia tapaturmia sattuu selvästi enemmän Helsingin köyhemmissä kaupunginosissa

Lasten ensihoitotehtäviä on Helsingissä noin 5 % kaikista ensihoitotehtävistä.

Sosioekonomisesti huonommin menestyvillä alueilla ja niillä asuvilla lapsilla on enemmän vakavia tapaturmia, jotka edellyttävät ensihoidon kiireellistä arviota.

Rauhoittavatko lapset ympäristöään?

Tutkimus osoitti myös, että asuinalueen lapsiväestöllä on suojaava vaikutus. 10 % lisäys alueen lapsiväestön määrässä vähentää alueella tapahtuvia lasten tapaturmia 24,6 %:lla.

Tutkimusaineisto on kerätty Helsingistä vuosilta 2014–2018. Tulokset kattavat Helsingissä annetun hätäkeskuksen välittämän sairaalan ulkopuolisen kiireellisen ensihoidon. Tulokset on julkaistu lääketieteellisessä vertaisarvioidussa “Journal of Pediatric Surgery” -julkaisussa 10.7.2020.