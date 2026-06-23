Järjestö teki huolestuttavan havainnon heroiinista Suomessa.
Heroiini on palannut myyntiin Suomessa, kertoo Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry.
Järjestön mukaan havaintoja myynnistä on toukokuusta alkaen ainakin pääkaupunkiseudulla, Varsinais-Suomessa ja Länsi-Uudellamaalla.
Järjestö pitää huolestuttavana, että heroiinia myydään erittäin edullisesti ja myös pieninä annoksina.
Suomessa ei ole ollut merkittävää heroiiniongelmaa vuosikymmeniin, vaan heroiinia ovat viime vuosina käyttäneet vain harvat ihmiset ja satunnaisesti, Ehyt ry:n tiedotteessa sanotaan.