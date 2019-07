Hukkuminen ei katso uimataitoa – "Helle, humala ja huolimattomuus aiheuttavat aina vaaratilanteita"

– Jos otetaan vaikka 10 kuudesluokkalaista, 12-vuotiasta lasta, niin joukossa on kaksi tai kolme lasta, joiden uimataito on heikko tai sitä ei ole ollenkaan. Aikuisista, kun ottaa saman määrän alle 60-vuotiaita, niin joukossa on kolmesta neljään uimaria, joilla on heikko uimataito tai he ovat uimataidottomia.