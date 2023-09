Olli Jokiseen kohdistettiin kovia epäilyksiä – alkukausi muuttanut kaiken: "Arvostan todella korkealle"

Sihvonen huomautti, että Jokisesta on vaarana tulla vain yhden kauden valmentajaihme, ellei tämä löydä selkeää pelitapaa, jota noudattaa.

– Arvostan todella korkealle Jukureiden touhua ja miten he pelaavat. Kääntävät nopeasti ja suunnitelmallisesti, mutta kenttätasapainoa on silti. Olli Jokisen Jukurit pelaa tällä hetkellä hienoa lätkää, Sihvonen hehkuttaa MTV Uutiset Liven Liigaviikko-ohjelmassa.

Sihvonen huomauttaa, että Jokinen on viime kauden pelitapaepäröinnin jälkeen palannut debyyttikaudellaan hyväksi todettuun sapluunaan ja se näkyy heti tuloksissa.

– Viime kaudesta annoin pyyhkeitä sen takia, koska hän lähti etsiskelemään. Nyt hän on palannut ensimmäisen kauden juttuihin. Tällä hetkellä Jokinen valmentaa erinomaisesti. Tämä on nyt kolmas kausi Jokiselle ja nyt peli-identiteetti on vihdoin löytynyt.