Huippuvalmentaja Huuhkajat-pestistä: "Olen ilman muuta valmis"

Pikkuhuuhkajat kesän EM-kisoihin johdattanut Mika Lehkosuo vahvistaa olevansa kiinnostunut A-maajoukkueen päävalmentajan pestistä.

Lehkosuon, 55, urakäyrä on nousussa tuoreimman menestysteon myötä. Tämä on nostanut hänet vahvasti mukaan spekulaatioihin Huuhkajien seuraavasta päävalmentajasta – varsinkin kun pätevistä suomalaisvaihtoehdoista on pulaa.

Antero Mertaranta kysyi haastattelussa, onko Lehkosuo valmis pestiin, jos kutsu käy.

– Olen ilman muuta valmis. Sehän olisi mielenkiintoinen jatke tästä U21-projektista, Lehkosuo vastaa.

Lehkosuo kertoo kuitenkin linjanneensa esimiehilleen ja valmentajapäätöksen tekeville, ettei ole valmis jättämään pestiään Pikkuhuuhkajissa ennen kesän EM-turnausta, jossa Suomi on nyt mukana vasta toista kertaa.

– Siitä ei voi tinkiä. Tämä on sellainen paikka, missä voi tehdä kesällä Slovakiassa EM-turnauksessa jotain, mitä kukaan ei ole tehnyt, jatkopaikkatavoitteesta puhuva Lehkosuo summaa.

Markku Kanerva sai potkut Huuhkajien päävalmentajan paikalta viime marraskuussa. Palloliitto on kertonut tekevänsä päätöksen uudesta vastuuluotsista tammikuussa.

Lehkosuo puhuu lisää urastaan, valmennusfilosofiastaan ja tulevista askeleistaan pitkässä Tulosruudussa torstaina kello 22.25.