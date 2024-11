Huippuvahti loikkaa Liiga-seurasta toiseen

– Salminen on motivoitunut ja vielä urallaan etenevä maalivahti. Uskon Jyväskylän olevan myös pelaajalle erinomainen paikka kehittyä askeleen eteenpäin.

JYPissä alkukauden aikana torjuntavastuun ovat jakaneet kymmenessä ottelussa pelannut Eriks Vitols ja yhdeksässä ottelussa tolppien välissä seissyt Veini Vehviläinen. JYPin kausi on alkanut kehnosti. 21 ottelustaan joukkue on voittanut kuusi. Joukkue on 21 pisteellään sarjataulukossa sijalla 14.