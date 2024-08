Huippusnookerissa käsillä ennennäkemätön tilaisuus – "Kuin MM-kisat"

Turnauksessa on myös historiallisia piirteitä. Yleensä maailmankiertueen pelaajat karsivat turnauksiin esimerkiksi biljardisaleilla Englannissa, mutta Snooker Mastersiin Saudi-Arabiaan pääsee mukaan kaikkiaan 144 keppitaituria. Heistä 128 pelaa paikasta viidennelle kierrokselle, jolla mukaan tulevat myös maailmanlistan 16 parasta. Tässäkin siis noudatellaan MM-kisoista tuttua pelikaaviota – erotuksena kuitenkin se, että kaikki ottelut pelataan kisan päänäyttämöllä.

Mukana joukossa on myös seitsemän villin kortin saanutta saudipelaajaa, muun muassa vasta 14-vuotias Ziyad Al Qabbani .

– Kaikki ovat todella innoissaan, kun meillä on mahdollisuus pelata turnauksessa, joka on kuin MM-kisat. Se, että tällainen turnaus tulee jo alkukaudesta pelkkien MM-kisojen sijaan, on todella hyvä asia, huippupelaaja Judd Trump hehkuttaa Eurosportille.