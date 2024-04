MM-snookerin ympärillä poikkeuksellista sähköä – multimestari kavahtaa jo etukäteen: "Kammottavia vastustajia"

Selbyllä on varma paikka Sheffieldin Crucible-teatterissa 20. huhtikuuta alkavaan turnaukseen maailmanlistan viidentenä pelaajana. Suoran lipun sinne lunastaa maailman 16 parasta.

Tänä vuonna tässä joukossa on todella kovan luokan pelimiehiä, kuten vuoden 2010 maailmanmestari Neil Robertson , viisi vuotta myöhemmin MM-kultaa juhlinut Stuart Bingham , kevään 2022 MM-puolivälierissä ollut Jack Lisowski sekä kuusinkertainen rankingkisavoittaja Stephen Maguire .

– Neil olisi kova vastustaja kenelle tahansa. Ja esimerkiksi Maguire, hän on edelleen laatupelaaja. Tiedän, ettei hän ole pelannut lähellekään tasollaan viimeisen 12-18 kuukauden aikana, mutta ei häntä halua kohdata 1. kierroksella, Selby kommentoi Eurosportin mukaan .

– Sitten siellä on Hossein (Vafaei), Ricky Walden, he ovat kammottavia vastustajia. (Anthony) McGill, Lisowski, Bingham, siinä on 8-9 nimeä heti.