Huippukokki Jyrki Sukula asuu Pohjois-Italian korona-alueella: Näin se näkyy perheen arjessa

Italiassa on lyhyessä ajassa havaittu yli 220 koronavirustartuntaa. Kuusi on kuollut. Suomalainen huippukokki Jyrki Sukula kertoo, millaisia erityisjärjestelyjä taudin suitsimiseksi hänen kotiseudullaan Pohjois-Italian Piemontessa on tehty.