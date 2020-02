MTV koronapelon riivaamassa Pohjois-Italiassa: Koulut kiinni ja sairaalat hälytysvalmiudessa – "potilas nollaa" etsitään yhä

Viikonlopun aikana Pohjois-Italiassa nopeasti kasvanut koronavirustartuntojen määrä on johtanut erityistoimiin. 11 kaupunkia on eristetty taudin leviämisen pysäyttämiseksi.

Taudin rajoittamista haittaa tällä hetkellä se, etteivät viranomaiset ole kyenneet paikantamaan niin sanottua ”potilas nollaa”, eli alkuperäistä tartuttajaa, joka on tuonut viruksen alueelle.

– Se on ongelma, että tämä nolla-henkilö, eli viruksen tänne Pohjois-Italiaan todennäköisesti tuonut henkilö on yhä edelleen kadoksissa. Täällä on ollut tutkittavana jo useampiakin tartunnan saaneita, mutta nimenomaan alkuperäistä tartuttajaa ei ole tavoitettu. Häntä etsitään yhä kovaa.