Vantaan sadistisesta sellimurhasta syytetty kirjoitti katkeran kirjeen kuulustelijoille: Miksi mä olen edelleen epäiltynä murhasta?

Vaikeni aluksi täysin

– No siis lyönyt nyrkillä kasvoihin ja vartaloon, potkinut, nimitellyt, heittänyt kuumaa vettä kasvoille, hapettanut. Lisäksi olen pitänyt (uhria) jaloista kiinni, kun toinen henkilö on kaatanut kuumaa vettä (uhrin) alavartalolle. Lisäksi myönnän, että olen tumpannut useamman savukkeen (uhrin) kieleen, ja osan näistä tumpatuista savukkeista (uhri) on niellytkin. En ole kuitenkaan ainoa, joka näitä savukkeita on (uhrin) suuhun tumpannut.