Suomalaiselta sensaatiovahdilta huikea triplatorjunta NHL:ssä – urakoi hurjat 46 koppia

Blomqvistin asema Pittsburghissa parani tällä viikolla, kun Pittsburgh lähetti kesken vieraskiertueen ykkösmaalivahdiksi kaavaillun Tristan Jarryn takaisin kotiin harjoittelemaan. Blomqvistin ohella Pittsburghin maalissa on viime otteluissa pelannut Alex Nedeljkovic , joka oli kauden alussa loukkaantuneena.

22-vuotias Blomqvist on pelannut tällä kaudella viisi ottelua, joista hän on torjunut kaksi voittoa. Miehen torjuntaprosentti on 91,1.