Koululaisten koteihin karu viesti – tämä kaikki Helsingin tietomurrossa paljastui

Helsingin kaupunki on lähettänyt tänään Wilma-viestin helsinkiläisille oppijoille sekä heidän huoltajilleen kaupunkia koskevasta laajasta tietomurrosta. Viestissä kaupunki kertoo, mitä tietoja oppijoista ja heidän huoltajistaan tietomurrossa on vuotanut.

Helsingin kaupungin tietomurto koskee mahdollisesti kaikkia helsinkiläisiä oppivelvollisuusikäisiä

Helsingin kaupunkiin on kohdistunut vakava tietomurto, joka tuli kaupungin tietoon 30.4.2024. Kaupunki on tiedottanut asiasta aiemmin 2.5.2024 ja 13.5.2024. Tietomurron selvitystyön edetessä on nyt ilmennyt, että tietomurto koskee mahdollisesti kaikkia helsinkiläisiä oppivelvollisuusikäisiä oppilaita ja opiskelijoita sekä heidän huoltajiaan. Yhdessä muiden viranomaisten kanssa kaupunki suosittelee, että omia henkilötietoja kannattaa aktiivisesti suojata jo tässä vaiheessa, vaikka tietomurron laajuus on vielä selvityksessä. Ajantasaiset ohjeet omien henkilötietojen suojaamiseen ovat löydettävissä suomi.fi-sivustolta.