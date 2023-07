Tältä näyttää uusi Wonka-elokuva – katso ensimmäinen traileri

Jali ja suklaatehdas -elokuvasta nähdään pian valkokankaalla esiosa. Tulevan Wonka-elokuvan on ohjannut Paddington-elokuvasta tuttu Paul King .

Willy Wonka on Roald Dahlin vuonna 1964 kirjoittamasta Jali ja suklaatehdas (Charlie and the Chocolate Factory) -kirjasta tuttu hahmo.