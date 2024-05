Anni Grönberg paljastaa, miten Rantabaarin intiimikohtaukset tehdään

Näyttelijä Anni Grönberg on Rantabaari-sarjan Laran roolissa neljättä kautta putkeen. Grönbergin mielestä Laran hahmoon on tullut vuosien varrella enemmän syvyyttä. Tosin roolihahmo on alkanut tehdä sellaisia asioita, joista näyttelijän itse on täytynyt miettiä, miten hän oikeuttaa hahmonsa teot tai ymmärtää sitä. Laran kuudes kausi lähtee käyntiin hyvissä tunnelmissa, mutta loppua kohden tapahtuu sukellus syvempiin vesiin.

– Larasta on tullut monimutkaisempi: hän ei teekään aina vain hyviä tai oikeita valintoja. On ollut myös mielenkiintoista, miten hän on alkanut kehittyä. Pettämiskuvio viime kaudella oli vaikeampi oikeuttaa, koska Lara on aiemmilla kausilla ollut moraalintajuinen ja tiukasti pettämistä vastaan. Silloin mietin syitä todella pitkään, että pystyin tekemään sen ja selittämään itselleni, miksi hän toimii niin, Grönberg kertoi MTV Uutisille kuudennen kauden kuvauksien lomassa kesällä 2023.

Grönberg on opiskellut näyttelijäntyötä ja tutustunut lopputyössään siihen, miten ennakoivasti ja koreografisin keinoin tv-ruudulle päätyvät intiimikohtaukset saadaan tehtyä näyttelijän näkökulmasta mahdollisimman ammattimaisesti ja turvallisesti.

– Kirjoitin lopputyöni läheisyyden koreografiasta. Kävin myös Pia Rickmanin seminaarissa ja workshopissa alkuvuodesta, mikä oli todella inspiroivaa. Olen jutellut paljon aiheesta näyttelijöiden ja ohjaajien kanssa, ja monet ovat tästä todella innoissaan.

Ennen intiimikohtauksia Grönberg haluaa aina keskustella vastanäyttelijänsä kanssa, vaikka kyseessä olisi vain suutelukohtaus. Hänelle toimii tapa, jossa koko kohtaus koreografioidaan.

– Otetaan ensin vaikka kosketus olkapäähän ja sitten suudelma. On selkeät vaiheet, jotka molemmat tietävät. On myös tärkeää keskustella toisen ihmisen rajoista kohtauksessa. Intiimikohtaukset käydään Rantabaarissa myös ohjaajien kanssa läpi ennen kuin ne kuvataan. Kun kohtaus tehdään, niin se on todella tekninen, ja tuntuu minusta samalta kuin minkä tahansa muun kohtauksen kuvaaminen, Grönberg kertoi.

