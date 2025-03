HS: Perussuomalaisen poliitikon epäillään käyttäneen vähävaraisten apurahoja piha-aitaansa ja autoonsa

Vantaalaisen kuntapoliitikon epäillään muun muassa korjanneen aitaa vähävaraisten ruoka-apuun tarkoitetuilla varoilla, kertoo Helsingin Sanomat.

Joosua Mission toiminnanjohtajan ja vantaalaisen kaupunginvaltuutetun Timo Valtosen (ps.) epäillään käyttäneen yhdistyksen varoja omiin menoihinsa. Kyse on ollut vähävaraisille tarkoitetusta ruoka-avusta, josta saadut rahat ovat menneet Valtosen kahdelle tilille.

Helsingin Sanomien mukaan Vantaan kaupunki on jäädyttänyt Joosua Mission avustusten maksatuksen. Asiaa on selvittänyt myös Vantaan sisäinen tarkastus. Lisäksi asiasta on tehty tutkintapyyntö poliisille.

Sisäisen tarkastuksen raportin mukaan yhdistyksen varoista on rahoitettu ainakin Valtosen kodin piha-aita, auton korjauskuluja ja terveyskuluja.

Helsingin Sanomien mukaan nämä ovat etuuksia, joista pitäisi maksaa veroa, koska Valtonen ei ole työsuhteessa yhdistykseen eikä yhdistys ole sopinut etuuksia erikseen Valtosen kanssa.

Joosua Missio on ollut pitkään Vantaa avustuslistalla. Yhdistys saa myös ruoka-aputoimijoille jaettavaa valtionapua.

Valtonen kommentoi Helsingin Sanomille pitävänsä tarkastustoimintaa poliittisena ajojahtina. Hän on perussuomalaisten ehdokkaana huhtikuun kunta- ja aluevaaleissa.