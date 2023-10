Lapsiperheköyhyyttä lisäävät sosiaaliturvaleikkaukset toteutuvat: "Hallitus on pakotettu toimimaan sen edistämiseksi, että työllisyys vahvistuu"

– Sosiaali- ja työttömyysturvaa koskevilla säästölaeilla on vahvat työllisyysvaikutukset, eli puhutaan kymmenistä tuhansista työllisistä. Hallitus on pakotettu toimimaan sen edistämiseksi, että Suomessa työllisyys vahvistuu. Toisaalta meillä on vaarallisesti velkaantuva hyvinvointiyhteiskunta ja jotta me voimme palvelut turvata tulevaisuudessakin, on pakko toimia.