Cannesin elokuvajuhlien kulisseissa muhii Me too -kohu

Yli viikon mittaiset Cannesin elokuvajuhlat käynnistyvät varautuneissa tunnelmissa tiistaina 14. toukokuuta. Muun muassa Page Six -lehti kertoo vuotuisten elokuvajuhlien kulisseissa liikkuvan huhuja, jotka ovat saaneet elokuvajuhlien järjestäjät varpailleen.

Page Sixin mukaan Ranskan lehdistö on kertonut, että useampi elokuva-alan ammattilainen saattaa kohdata sanottuja Me too -syytöksiä elokuvajuhlien aikana. Me too on seksuaalista ahdistelua vastustava kampanja, joka sai vuonna 2017 maailmanlaajuiset mittasuhteet, kun amerikkalaisnäyttelijä Alyssa Milano kehotti Twitterissä ihmisiä kertomaan häirintäkokemuksistaan.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Ranskalaisen Le Figaro -lehden mukaan Me too -kohun mahdollisuus on otettu Cannesin elokuvajuhlilla niin vakavasti, että elokuvajuhlien järjestäjät ovat palkanneet kriisiviestintäryhmän. Le Figaro kuvaa otsikossaan ranskalaisen elokuva-alan olevan "kylmässä hiessä".

Elokuvajuhlien johtaja on Iris Knobloch sanoi aiemmin haastattelussa, että mikäli Me too -syytöksiä ilmenee elokuvajuhlien aikana, käsitellään ne tapauskohtaisesti. Syytösten esittäminen ei siis automaattisesti tarkoita sitä, että syytöksen kohteena olevan henkilön elokuva diskataan elokuvajuhlista.

Ranskassa on noussut uusi Me too -keskustelu sen jälkeen, kun ranskalainen aktivisti, näyttelijä ja elokuvantekijä Judith Godrèche teki aiemmin tänä vuonna poliisille rikosilmoitukset ranskalaisista ​​elokuvantekijöistä Benoit Jacquotsta ja Jacques Doillonista väittäen, että nämä olivat käyttäneet häntä hyväkseen hänen ollessaan teini. Molemmat miehet ovat kiistäneet väitetyt tapahtumat.