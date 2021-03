Höyryterapiaa koronaan suositellut ja taudin kieltänyt Tansanian presidentti on sairaalahoidossa koronatartunnan vuoksi

Tansanian presidentillä John Magufulilla on koronatartunta ja hän on sairaalahoidossa tartuntansa vuoksi, kertoo paikallinen oppositiojohtaja Britannian yleisradioyhtiö BBC:lle .

Magufuli ei ole esiintynyt julkisuudessa yhteentoista päivään, ja hänen terveydentilastaan on noussut kysymyksiä Tansaniassa.

Presidenttiä on kritisoitu kovasti koronatoimiensa vuoksi.

Maa on torjunut muun muassa kansainvälisen avun, eikä ole suostunut ostamaan rokotteita. 61-vuotias Magufuli on kehottanut virustaistelussa käytettävän rukouksia ja höyryterapiaa. Kasvomaskeihin tai liikkumisrajoituksiin hän ei ole suostunut turvautumaan.

Sosiaalisessa mediassa pyörii huhumylly

Kenialaislehti on kertonut, että maan pääkaupungissa Nairobissa sijaitsevaan sairaalaan on otettu afrikkalaisjohtaja maasta, joka on kieltäytynyt käyttämästä kasvomaskeja ja muita turvatoimia.