Hovioikeus piti veljesten ankarat Abloy-tuomiot voimassa

Itä-Suomen hovioikeus ei muuttanut veljeskolmikon käräjäoikeudessa saamia rangaistuksia.

Itä-Suomen hovioikeus on antanut ratkaisunsa niin sanotussa Abloyn kiristystapauksessa. Se piti Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden antamat vankeustuomiot törkeän kiristyksen yrityksestä voimassa.

Hovioikeuden ratkaisu ei ole lainvoimainen, sillä veljekset aikovat pyytää korkeimmalta oikeudelta valituslupaa.

Tapauksessa on kyse siitä, että yksi miehistä oli keksinyt keinon avata eräitä Abloyn valmistamia ja myymiä lukkoja. Oikeuden mukaan veljekset vaativat Abloyn yhtiöitä maksamaan keksinnöstä 37 miljoonaa euroa tai he julkaisisivat tietonsa lukkojen haavoittuvuudesta.

Veljekset kiistivät rikokset. Asianajaja Kari Eriksson kertoi aiemmin MTV:lle, että veljesten mukaan suuri palkkiopyyntö ei ollut yhteydessä siihen, että kertoivat julkaisevansa videoita havaitsemistaan turvallisuuspuutteista.

– Palkkiosta on käyty neuvotteluja, jotka Abloy on tulkinnut kiristyksen yritykseksi, mitä se ei ollut, yhden veljeksen asianajaja Eriksson totesi MTV Uutisille.

Veljesten mukaan arviota heidän saamastaan taloudellisesta hyödystä ei voinut perustaa heittoon tai vitsiin 37 miljoonan korvausesityksestä. He katsoivat, että kysymys olisi voinut olla korkeintaan kiristyksen yrityksen valmistelusta, mikä ei ole rangaistava teko.

Hovioikeus päätyi tulkitsemaan asiaa samoin kuin käräjäoikeus. Se täydensi käräjäoikeuden perusteluja toteamalla, että Pukareilla oli sinällään ollut tarjota Abloylle laillisesti hankkimiaan tietoja, joista myös Abloy oli ollut tuotteidensa kehittämisen näkökulmasta kiinnostunut.

– Pukarit ovat kuitenkin tekemänsä tutkimustyön sijasta määritelleet korvausvaatimuksensa lähinnä asianomistajille tietojensa julkistamisesta mahdollisesti aiheutuvan liiketoiminnallisen vahingon mukaan ja siten, että vaatimus on ollut ilmeisessä epäsuhteessa tarjotun tiedon tuotekehitykselliseen arvoon nähden. Toisin kuin Pukarit ovat väittäneet, tällainen ennen muuta Magnus Nilsson -nimellä asianomistajatahon ylemmälle johdolle 14.7.2022 lähetetystä sähköpostista ilmenevä menettely, ei ole viestin uhkaava sisältö ja sävy huomioon ottaen vastannut liike-elämän tavanomaisia toimintatapoja, hovioikeus toteaa ratkaisussa.

Hovioikeus totesi ratkaisussaan, että törkeän kiristyksen saati sen yrityksen osalta ei ole korkeimman oikeuden ennakkopäätöskäytäntöä, jossa olisi kyse lähellekään nyt käsillä olevaa taloudellista etua vastaavasta määrästä.

Anssi Tiitus Pukari, Henri Topias Pukari, ja Pauli Tapio Pukari, tuomittiin käräjäoikeudessa kahden vuoden ja 11 kuukauden ehdottomiin vankeusrangaistuksiin.