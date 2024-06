Lukkojätti pelasi aikaa, kunnes KRP iski – asiakirjat paljastavat "Magnus Nilssonin" ja Abloyn viestittelyn

Aluksi viestinvaihto on Abloyn mukaan mennyt tavanomaisen protokollan mukaan, jolloin Nilssonille kerrottiin, minkälaisia palkkioita ja korvauksia yritys yleensä maksaa ulkopuolisesta konsultointityöstä. Huhtikuussa se tiedusteli Nilssonilta, minkälaisen korvauksen tämä odotti saavansa.

Ylimitoitettu korvaus

Abloy pelasi aikaa

Ex-poliisi lähetti "Nilssonin" viestit

Nimimerkki Nilssonin takaa paljastui veljeskolmikko, joista jokaisella on taustaa lukitusalalta. Syyttäjä vaatii heille 1,5–2 vuoden vankeusrangaistuksia törkeän kiristyksen yrityksestä.

Veljekset kiistävät syytteen. Heidän mukaansa he eivät kiristäneet Abloylta rahaa vaan yrittivät neuvotella palkkiosta yrityksen kanssa.

– Kiistämisen peruste on se, ettei tuoteturvallisuusvian havaitseminen ja osoittaminen voi olla rikos. Palkkiosta on käyty neuvotteluja, jotka Abloy on tulkinnut kiristyksen yritykseksi, toteaa MTV Uutisille asianajaja Kari Eriksson, joka edustaa yhtä veljeksistä.