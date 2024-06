Syyte: Veljestrio uhkasi paljastaa, miten Abloyn lukot saa auki ilman avainta – yksi 37 miljoonaa yhtiöltä vaatineista on ex-poliisi

Miehet uhkasivat muutoin julkaista tietoja yrityksen valmistamien lukkojen turvallisuuspuutteista ja keinon avata lukot ilman avainta.

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus käsittelee asiaa parhaillaan. Syyttäjä ja Abloy vaativat oikeudenkäyntiä salaiseksi, mutta käräjäoikeus päätti järjestää käsittelyn julkisena. Käräjäoikeuden mukaan turvallisuuspuutteen osoittaminen jossakin asiassa ei ole salaamisen peruste.

Syyttäjä vaati myös kirjallisena todisteina esitettävien videoiden salaamista, tähän vaatimukseen oikeus suostui.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Veljekset kiistävät syytteen. Veljesten mukaan he eivät kiristäneet Abloylta rahaa vaan yrittivät neuvotella palkkiosta yrityksen kanssa.

– Kiistämisen peruste on se, ettei tuoteturvallisuusvian havaitseminen ja osoittaminen voi olla rikos. Palkkiosta on käyty neuvotteluja, jotka Abloy on tulkinnut kiristyksen yritykseksi, mitä se ei ollut, yhden veljeksen asianajaja Kari Eriksson toteaa MTV Uutisille.

Työhistoriaa Abloyn kilpailijassa

MTV Uutisten tietojen mukaan kaikilla kolmella miehellä on aiempaa työhistoriaa lukitusratkaisuja valmistavassa iLOQ:ssa, joka on Abloyn kilpailijayritys. Nuorin veljeksistä on työskennellyt myös aiemmin poliisina muiden muassa Keskusrikospoliisissa.

Vanhin veljeksistä, 50-vuotias mies, keksi teknisen keinon avata eräitä Abloyn Saksassa ja Suomessa valmistamia, myymiä ja "useisiin" kohteisiin maailmanlaajuisesti asennettuja lukkoja. Asiakirjoista ei selviä, mitä lukkomalleja turvallisuuspuutteet koskevat ja miten suuri määrä kyseisiä lukkoja on käytössä eri puolilla maailmaa.

Haastehakemuksen perusteella lukkoja käytetään kuitenkin myös kriittisen infrastruktuurin kohteissa.

Veljekset päättivät lyödä rahoiksi vanhimman veljen keksinnöllä.

Kiristysviestejä salanimellä

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Nuorin veljeksistä, 41-vuotias mies, otti yhteyttä salanimellä Magnus Nilsson sähköpostitse Abloyhin ja sen tytäryhtiöiden vastuuhenkilöihin vaatien 37 miljoonan euron kertaluonteista palkkiota tiedoista. Keskimmäinen veljeksistä, 45-vuotias mies, avusti nuorinta veljestä viestien sisällön laatimisessa ja viestintälaitteiden, kuten tabletin, sim-kortin ja vpn-palvelun hankkimisessa.

Viesteissä veljekset kauppasivat vanhimman veljen keksintöä ja tietoa siitä, miten yritykset tietyt lukot aukeavat ilman avaimia ja murtojälkiä. Viesteissään veljekset myös vihjailivat suorasanaisesti seurauksilla ja avainjättiin kohdistuvalla mainehaitalla, jos tieto turvallisuuspuutteista leviää kaikkien tietoon.

Veljekset kuvasivat videoita siitä, miten lukot voi avata ilman avainta ja murtojälkiä jättämättä.

Kun yritykset eivät suostuneet veljesten vaatimuksiin ja neuvottelut pitkittyivät, 41-vuotias latasi lukkojen manipulointivideoita Youtubeen yksityisesti nähtäväksi. Tämän jälkeen hän jakoi yrityksille linkit videoihin.

Viesteissään 41-vuotias uhkasi julkaista nämä videot tiettyyn määräaikaan mennessä kaikkien Youtuben käyttäjien nähtäviksi, jos yritykset eivät suostu maksamaan veljesten vaatimaa summaa.

Rahan sijaan rikosilmoitus

Syyttäjän mukaan kaikki kolme veljestä sopivat keskenään uhkausviestien lähettämisestä tai ainakin kaikki veljekset hyväksyivät nuorimman veljeksen toiminnan.

Syyttäjän mukaan teko jäi yritykseksi, koska yritykset eivät suostuneet vaatimukseen vaan tekivät asiasta rikosilmoituksen keskusrikospoliisille. KRP selvitti kiristäjien henkilöllisyyden ja otti veljeskolmikon kiinni tammikuun 2023 alussa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Vanhin veljeksistä oli kiinniotettuna kaksi päivää. Kaksi nuorempaa veljestä olivat kiinniotettuina ja vangittuina molemmat 13 päivää. Tämän jälkeen koko kolmikko oli matkustuskiellossa 2,5 kuukauden ajan.

Syyttäjä vaatii veljeksille 1,5–2 vuoden vankeusrangaistusta törkeän kiristyksen yrityksestä. Syyttäjän mukaan teko tapahtui aikavälillä 10. marraskuuta 2022 ja 4. tammikuuta 2023.

– Kiristyksessä taloudellinen etu, josta asianomistajat on yritetty pakottaa luopumaan, on ollut erittäin arvokas, syyttäjä toteaa haastehakemuksessaan.

– Teosta asianomistajille aiheutuneen haitan, mainehaitan, kulujen ja asianomistajille ja kyseisiä lukkoja rakennuksiinsa asennuttaneille tahoille aiheutuneen turvallisuusuhan vuoksi kiristyksen yritys on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Rikoksessa ovat asianomistajina Abloy Oy ja Assa Abloy Sicherheitstech. Ensimmäisen yrityksen kotipaikka on Joensuu ja toinen sijaitsee Saksassa.

Nuorimmalla poliisitausta

Veljeksillä on yhteinen Suomeen pienehkölle paikkakunnalle rekisteröity yritys, jonka toimitusjohtajana työskentelee vanhin veljeksistä. Keskimmäinen veljeksistä on merkitty rekistereihin toimitusjohtajan sijaiseksi, ja hän on työskennellyt aiemmin lukitusratkaisuja valmistavassa iLOQ:ssa.

Nuorin veljeksistä on Linkediniin merkitsemiensä tietojen perusteella veljesten yrityksen myyntijohtaja ja hän on työskennellyt iLOQ:ssa harjoittelijana.

Linkediniin merkitsemiensä tietojen mukaan 41-vuotias on työskennellyt myös vuosina 2004–2010 poliisina Oulun, Turun ja Tampereen poliisissa sekä Keskusrikospoliisissa. MTV on varmistanut, että tiedot poliisitaustasta pitävät paikkansa.