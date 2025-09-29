Kaksi miestä sai sairaalahoitoa vaatineita vammoja ampumisessa parkkihallissa Espoossa keväällä 2023.

Helsingin hovioikeus tuomitsi maanantaina parikymppisen miehen tapon yrityksestä espoolaisessa parkkihallissa maaliskuussa 2023.

Syyttäjä oli vaatinut kahdelle miehelle tuomioita neljästä tapon yrityksestä. Syyttäjän mukaan he ampuivat Espoon Karakalliossa sijaitsevan taloyhtiön parkkihallissa neljää ihmistä kohti. Kahteen mieheen osui, ja he saivat sairaalahoitoa vaatineita vammoja.

Poliisin mukaan ampumista edelsi kahden seurueen kohtaaminen parkkihallissa. Syytetyt kuuluivat niistä toiseen. Seurueiden välillä oli sananvaihtoa, jonka seurauksena tilanne syyttäjän mukaan kärjistyi.

Toinen syytetty myönsi ampuneensa

Oikeuden mukaan oli riidatonta, että syytetyt olivat paikalla ampumistilanteessa. Oikeuden mukaan syytettyjä kuljettaneesta autosta nousi kaksi ihmistä, jotka ampuivat asianomistajia kohti.

Toinen syytetyistä tunnusti ampuneensa pistoolilla kaksi laukausta. Mies sanoi ampuneensa varoituslaukauksen maahan sekä laukauksen henkilön jalkaa kohti tähän osumatta.

Hovioikeuden mukaan ei ollut näyttöä siitä, että miehen ampumat kaksi luotia olisivat osuneet keneenkään. Oikeus ei kuitenkaan uskonut miehen kertomusta oman jalkansa viereen maahan ampumisesta eikä myöskään väitettä hätävarjelusta.

Oikeus katsoi, että oli ollut sattumanvaraista, mihin miehen ampumat luodit osuvat. Oikeuden mukaan miehen oli täytynyt pitää varteenotettavana mahdollisuutena laukauksen osumista hengenvaaralliseen kohtaan asianomistajan kehoa.

Hovioikeuden mukaan Basat Abdulkarem, 22, syyllistyi toiminnallaan yhteen tapon yritykseen. Hänet tuomittiin 3,5 vuoden vankeuteen.

Räppärin aseenkäytöstä ei näyttöä

Jutussa toisena syytettynä oli katujengeihin yhdistetty räppäri Kerza, oikealta nimeltään Kerim Muslah. Hänen syytteensä tapon yrityksistä sekä ampuma-aserikoksesta hylättiin hovioikeudessa, kuten myös aiemmin käräjillä.

Parkkihallissa ammuttiin ainakin kahdella ampuma-aseella, mutta hovioikeuden mukaan ei ollut näyttöä siitä, että Muslah olisi käyttänyt tilanteessa asetta.

Viranomaiset ovat pitäneet Muslahia espoolaisen L-city-katujengin jäsenenä. Hänet tuomittiin vuonna 2021 puukotuksesta, joka osaltaan johti väkivallan kärjistymiseen L-cityn ja helsinkiläisen 47-katujengin välillä.

Muslah, 23, on kiistänyt kuuluvansa mihinkään jengiin.

