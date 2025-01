Houkutuslinnut ja "shokkiprikaati" – sotilaat kertovat NYT:lle pohjoiskorealaisten yllättävistä taktiikoista

Ukrainan armeijan komentaja kuvailee Pohjois-Korean sotilaita hyvin koulutetuiksi, motivoituneiksi ja rohkeiksi.

Pohjois-Korean sotilaat taistelevat Kurskin alueella monella tapaa eri tavalla kuin venäläiset.

Toisin kuin venäläiset, eivät pohjoiskorealaiset kovia tappioitakaan kärsiessään pysähdy tai vetäänny.

Pääosin ilman panssaritukea taistelevat Pohjois-Korean sotilaat eivät myöskään edetessään jää varmistamaan asemiaan, sillä se on venäläisten tehtävä. Sen sijaan pohjoiskorealaiset poistuvat paikalta ja valmistautuvat uuteen rynnäkköön.

– Tuntuu kuin he olisivat tulleet tänne kuolemaan ja he tietävät sen itsekin, ukrainalaispataljoonan komentaja Oleksii sanoo.

Näin kirjoittaa yhdysvaltalaislehti New York Times (NYT), joka on haastattelut tusinaa ukrainalaissotilasta ja komentajaa sekä ukrainalaisia ja yhdysvaltalaisia viranomaisia. NYT on lisäksi nähnyt videomateriaalia pohjoiskorealaisten käymistä taisteluista.

Pohjois-Korea on lähettänyt Ukrainaan arviolta 11 000 sotilaista, joista ukrainalaisarvion mukaan noin puolet on kuollut tai haavoittunut Venäjän Kurskin alueella käytävissä taisteluissa.

Lisää pohjoiskorealaissotilaita saapunee Venäjälle kahden kuukauden sisällä, arvioi yhdysvaltalainen puolustusviranomainen.

Käytännössä Pohjois-Korean ja Venäjän sotilaat taistelevat erillisinä osastoina, NYT kirjoittaa. Yhteistyötä on lisätty, mutta se on vielä alkeellisella tasolla esimerkiksi kielimuurin vuoksi.

2:30 Ukrainan armeija julkaisi videomateriaalia vangituista Pohjois-Korean sotilaista.

"Shokkiprikaati"

New York Timesin mukaan ukrainalaiset kunnioittavat pohjoiskorealaisten sotilaiden taistelutaitoja.

Ukrainan armeijan komentaja Oleksandr Syrskyi kuvailee pohjoiskorealaissotilaita hyvin koulutetuiksi, motivoituneiksi ja rohkeiksi.

Pohjois-Korean sotilaat ovat kehittyneet erityisiä taktiikoita ja tapoja, joita sodassa ei aikaisemmin ole ainakaan laajemmin käytettynä nähty.

Esimerkiksi drooneja pohjoiskorealaiset pyrkivät torjumaan asettamalla yksittäisen sotilaansa houkutuslinnuksi. Kun ukrainalaisdrooni ilmestyy paikalle, tulittavat piilossa olleet pohjoiskorealaiset lennokkia.

Droonitaktiikka on ilmeisistä vaaroistaan huolimatta ilmeisesti tuottanut tuloksia, sillä ukrainalaiset drooniohjaajat eivät enää hyökkää yksittäisiä pohjoiskorealaistaistelijoita vastaan.

Ukrainan sotilas ja drooni viime syyskuussa.AOP

Samaten Ukraina on alkanut sijoittaa miinoja tiheämmin, sillä pohjoiskorealaissotilaat hyökkäävät suuremmissa osastoissa.

Pohjoiskorealaissotilaiden kerrotaankin pyrkivän eteenpäin "shokkiprikaati"-taktiikalla, joka on New York Timesin mukaan kiinteä osa heidän koulutustaan ja propagandaa. Siinä sotilaat etenevät tappioista ja ympärillä olevasta kaaoksesta välittämättä.

Toisin kuin venäläiset, pyrkivät pohjoiskorealaiset sotilaat evakuoimaan haavoittuneet ja kuolleet sotilaansa, ukrainalaiset kertovat.

Jos pohjoiskorealaista taistelijaa uhkaa vangiksi jääminen, päättävät he pääsääntöisesti itse päivänsä.

0:34 Zelenskyi julkaisi karun videon Ukrainaa vastaan taistelevista pohjoiskorealaisista.

"Paatuneita tyyppejä"

New York Timesin haastattelemien ukrainalaissotilaiden kertomaa pohjoiskorealaisten ja venäläisten sotilaiden toiminnasta ei kaikilta osin ole mahdollista vahvistaa, mutta se on varsin hyvin linjassa sen kanssa, mitä aiemmin on kerrottu.

Esimerkiksi nimeä Volodymyr Demchenko viestipalvelu X:ssä käyttävä ukrainalainen sotilas kehui yksityiskohtaisesti Pohjois-Korean sotilaiden taistelukykyä.

Demchenko kiinnittää huomiota siihen, että laajasti julkisuutta saaneet ensimmäiset pohjoiskorealaisvangit saatiin kiinni vasta kaksi kuukautta sen jälkeen, kun Pohjois-Korean joukot tiettävästi saapuivat Venäjän Kurskin alueelle.

– Tämän pitäisi todistaa, että he ovat paatuneita tyyppejä, jotka haavoittuneina noudattavat yhtä ja samaa kaavaa. He vetävät sokan irti, asettavat kranaatin päähänsä ja hyvästi.

Pohjois-Korean sotilaiden ampumataito on tehnyt vaikutuksen ukrainalaiseen sotilaaseen. Kuvassa ukrainalaissotilaita.AOP

Ukrainalaissotilas kuvaa pohjoiskorealaisten tapaa sotia armottomaksi.

Pohjoiskorealaiset tietävät, ettei sotaa voiteta "ritarillisuudella tai kiltteydellä" toisin kuin epärealistista sotimiskulttuuriaan Ukrainalle tuputtava länsi kuvittelee, Demchenko kirjoittaa happamasti.

Demchenko kertoo kiinnittäneensä huomiota pohjoiskorealaisten sotilaiden poikkeuksellisen hyvään ampumistaitoon.

– Kymmenen vuotta sotilaskoulutusta on kymmenen vuotta sotilaskoulutusta, Demchenko summaa.

Laajemmin Demchenkon kokemuksista voi lukea alla olevasta linkistä tai tästä.

"Tykinruokaa"

Kaikki eivät ole olleet vakuuttuneita siitä, miten Pohjois-Korean sotilaat ovat pärjänneet Kurskin taisteluissa.

Yhden erittäin kriittisen arvion kirjoittivat ajatushautomo Center for Strategic and International Studiesin Seth G. Jones ja yhdysvaltalaisen upseerioppilaitos School of Advanced Warfightingin professori Benjamin Jensen.

He kuvaavat Wall Street Journalissa julkaistussa tekstissään pohjoiskorealaisia "tykinruoaksi" ja että heidän käyttötapansa on ollut "katastrofi".

Suomalaisen Black Bird Groupin analyytikon John Helinin Helsingin Sanomissa julkaistun arvion mukaan ei ole järkevää puhua tykinruoasta.

Jones ja Jensen panevat merkille, etteivät pohjoiskorealaisjoukot ole kyenneet valtaamaan merkittäviä alueita Kurskissa, joskin he ovat todistetusti paikka paikoin edenneet suhteellisen nopeasti.