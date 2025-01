Ukrainalaissotilaalta kylmäävä arvio pohjoiskorealaisten sotataidoista

Kymmenen vuotta sotilaskoulutusta on kymmenen vuotta sotilaskoulutusta, ukrainalaissotilas toteaa.

Ukrainalainen sotilas kehuu yksityiskohtaisesti Pohjois-Korean sotilaiden taistelukykyä viestipalvelu X:ssä. Sotilas käyttää X:ssä nimeä Volodymyr Demchenko.

Esimerkiksi sota-asiantuntija, ajatushautomo Foreign Policy Research Instituten vanhempi tutkija Rob Lee pitää Demchenko kirjoitusta kiinnostavana näkökulmana pohjoiskorealaisten taistelukykyyn Kurskissa.

– Pohjoiskorealaiset ovat osoittautuneet vakavasti otettaviksi taistelijoiksi, Demchenko toteaa.

Demchenko kiinnittää huomiota siihen, että laajasti julkisuutta saaneet ensimmäiset pohjoiskorealaisvangit saatiin kiinni vasta kaksi kuukautta sen jälkeen, kun Pohjois-Korean joukot tiettävästi saapuivat Venäjän Kurskin alueelle.

– Tämän pitäisi todistaa, että he ovat paatuneita tyyppejä, jotka haavoittuneina noudattavat yhtä ja samaa kaavaa. He vetävät sokan irti, asettavat kranaatin päähänsä ja hyvästi.

Sotaa ei voiteta "ritarillisuudella"

Ukrainalaissotilas kuvaa pohjoiskorealaisten tapaa sotia armottomaksi.

Pohjoiskorealaiset tietävät, ettei sotaa voiteta "ritarillisuudella tai kiltteydellä" toisin kuin epärealistista sotimiskulttuuriaan Ukrainalle tuputtava länsi kuvittelee, Demchenko kirjoittaa happamasti.

Demchenkon tekstiä leimaa monin paikoin turhautuminen lännen asenteeseen, jota hän vaikuttaa pitävän ylenkatsovana.

Ukrainalaissotilaan mukaan jo pitkään se on ollut Ukraina, joka opettaa Natoa, ei toisinpäin.

Demchenko kertoo kiinnittäneensä huomiota pohjoiskorealaisten sotilaiden poikkeuksellisen hyvään ampumistaitoon.

– Kymmenen vuotta sotilaskoulutusta on kymmenen vuotta sotilaskoulutusta, Demchenko summaa.

Tästä kertoo osaltaan heidän tuhoamiensa pienten dronejen määrä, Demchenko lisää.

Ukrainalaissotilaan mukaan pohjoiskorealaisten tapa taistella droneja vastaan kertoo paljon heidän henkisestä selkärangastaan.

Pohjois-Korean joukkojen sanotaan yrittävän tuhota droneja jättämällä yksi sotilas paikalleen houkutuslinnuksi.

Kun drone syöksyy yksittäistä sotilasta kohti, yrittävät muut ampua lennokin alas, kertoo Yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal, joka julkaisi otteita kaatuneen pohjoiskorealaissotilaan päiväkirjasta.

– Lopeta "hyviä" uutisia kertovien asiantuntijoiden kuunteleminen. Kuukausia sitten he sanoivat, että pohjoiskorealaiset tuhotaan ensimmäisen kuukauden aikana, koska he eivät osaa taistella, Demchenko.

"Tykinruokaa"

Kaikki eivät ole olleet vakuuttuneita siitä, miten Pohjois-Korean sotilaat ovat pärjänneet Kurskin taisteluissa.

Yhden erittäin kriittisen arvion kirjoittivat ajatushautomo Center for Strategic and International Studiesin Seth G. Jones ja yhdysvaltalaisen upseerioppilaitos School of Advanced Warfightingin professori Benjamin Jensen.

He kuvaavat Wall Street Journalissa julkaistussa tekstissään pohjoiskorealaisia "tykinruoaksi" ja että heidän käyttötapansa on ollut "katastrofi".

Suomalaisen Black Bird Groupin analyytikon John Helinin Helsingin Sanomissa julkaistun arvion mukaan ei ole järkevää puhua tykinruoasta.

Jones ja Jensen panevat merkille, etteivät pohjoiskorealaisjoukot ole kyenneet valtaamaan merkittäviä alueita Kurskissa, joskin he ovat todistetusti paikka paikoin edenneet suhteellisen nopeasti.

Etelä-Korean arvion mukaan arviolta 3 000 Pohjois-Korean Venäjällä olevista noin 12 000 sotilaasta on kuollut tai haavoittunut. Jones ja Jensen pitävät tappiolukuja hämmästyttävän suurina.