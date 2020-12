Hotellit, kylpylät ja laskettelurinteet ammottavat pian tyhjyyttään – venäläisten matkailijoiden puute kurittaa matkailualaa

Itä- ja Pohjois-Suomen matkakeskusten hotellihuoneet, laskettelurinteet ja kylpyläaltaat ammottavat todennäköisesti tyhjyyttään ensi vuoden alussa. Syynä on suurimman ulkomaalaisen matkailijaryhmän, venäläisten, puuttuminen.

– Kotimaiset matkailijat poistuvat esimerkiksi pohjoisen matkailukeskuksista viimeistään uudenvuoden jälkeen. Venäläisten sesonki on ollut todella merkittävä venäläisen joulun ja uudenvuoden aikaan, kun kotimaisia asiakkaita ei enää ole. He ovat tuoneet mahdollisuuden jatkaa sellaista parempaa sesonkia pidempään, koska perinteisesti tammi- ja helmikuu ovat hiljaisempia kuukausia suomalaisten matkailijoiden osalta aina sinne hiihtolomiin asti, Matkailu- ja ravintolapalvelut ry:n (MaRa) toimitusjohtaja Timo Lappi kertoo.

Etätyö tuonee vain hiukan helpotusta

Rajan ylittäjien määrä romahti

– Rajanylityspaikoista riippuen, 70–95 prosenttia on tavaraliikennettä, sillä sitä eivät rajoitukset ole koskeneet. Tavaraliikenteen pitää kulkea joka tapauksessa. Muuta kuin tavaraliikenteen matkustajia on ollut hyvin marginaalinen määrä, Saareks sanoo.

Venäjällä kolminkertaisesti kuolleita

Venäjän viranomaiset myönsivät nimittäin silloin, että maan koronakuolemien lukumäärä on todellisuudessa yli kolminkertainen aiempiin virallisiin tietoihin verrattuna. Kuolemia on nyt yli 186 000 ja tartuntoja yli kolme miljoonaa maassa, jossa on yli 145 miljoona asukasta.