Matkanjärjestäjät uskovat, että jo kesällä voi matkustaa – "Uskon, että matkojen hintakilpailu lisääntyy keväällä"

Aurinkomatkat kertoo, että yrityksen ensi kesän matkatarjonta on kattava, lähes 80 prosenttia siitä, mitä suunniteltiin kesälle 2020 ennen koronakriisiä.

– Ensi kesän suhteen uskon, että matkojen osalta kesä lähtee hyvin käyntiin viimeistään touko-kesäkuussa. Ensi talvelle Kanarian ja Thaimaan osalta on tullut tosi paljon varauksia, johtuen varmasti siitä, että tämän talven osalta näyttää, ettei matkalle pääse, Aurinkomatkojen toimitusjohtaja Timo Kousa kertoo.

Kreikka tukenut yrittäjiä

Kousan mukaan myös matkakohteet ovat hyvin valmiina, kun turisteja jälleen saapuu. Esimerkiksi Kreikka on tukenut voimakkaasti matkailuyrittäjiä.

– Kreikan hallitus arvioi, että toukokuun loppuun mennessä 60 prosenttia kreikkalaisista on saanut rokotteen. Kreikkahan on suomalaisten suosituin kohde kesällä, Kousa sanoo.

Varausehdot joustavampia

– On muutettu hiukan ehtoja, jolloin matkan vaihtaminen tai peruuttaminen on joustavampaa ja helpompaa. Meille on tullut myös oma takuu rahanpalautuksista (peruutustilanteissa), maksetaan rahat takaisin seitsemässä päivässä, Virtanen kertoo.