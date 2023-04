Käytöstä poistetun seurakuntatalon tulipalo sammutettu lähes kokonaan Tampereella – "Itsestään nämä eivät syty"

– Edelleen ollaan sen tiedon varassa, että itsestään nämä eivät syty. Kiinteistön alueella on havaittu sinne kuulumatonta liikehdintää, mutta poliisi tutkii tätä asiaa tarkemmin, Bragge kertoi.

Rakennus on entinen seurakunnan kiinteistö, mutta se on myyty rakennusliikkeelle. Huonokuntoisessa rakennuksessa on pelastuslaitoksen mukaan aiemmin havaittu myös ilkivaltaa.