FC Inter nappasi Minihuuhkajien suurlupauksen

Ilari Kangasniemi siirtyy MTV Urheilun tietojen mukaan sarjajohtaja FC Interin miehistöön.
18-vuotias Seinäjoen Jalkapallokerhon kasvatti vietti pari viime vuotta italialaisseura Internazionalen organisaatiossa, mutta peliaika siellä jäi kuluvalla kaudella yllättäen melko vähiin.
Lähes kaksimetrinen topparilupaus on ollut viime vuodet erittäin merkittävässä roolissa Suomen nuorisomaajoukkueiden takalinjoilla.
Tiettävästi Kangasniemen vaihtoehtona oli nyt palata myös takaisin lakeuksille, mutta hän päätti suunnata Turkuun.