Hoivapalveluista on pulaa, mutta tuhannet yritykset jumittavat rekisterijonossa

Yksityisten sote-alan palveluntuottajien on vuoden alusta lähtien täytynyt rekisteröityä sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran ja aluehallintovirastojen yhteiseen palveluntuottajarekisteriin Soteriin.

Valviran mukaan Soterissa on tällä hetkellä jonossa noin 2 200 hakemusta, kun rekisteröintipäätöksiä on saatu valmiiksi noin 230. Hakemusten käsittelyaika voi olla useita kuukausia.

Terveystalon hallintoylilääkärin Riina-Riitta Helmisen mukaan sote-alan yrittäjiltä on tullut viestejä siitä, että tilanne on hankala.

Soterin pullonkaula sopii huonosti yhteen sen kanssa, että sote-alalla on pulaa palveluista.

– Osa sote-palveluiden tuotantokapasiteetista on käyttämättä. Koska sote-ammattilaisista on pulaa, kaikkien alalle haluavien pitäisi päästä töihin.

Helmisen arvion mukaan Soterin jonossa on tällä hetkellä Terveystalon ja sen kilpailijoiden lisäksi esimerkiksi muita hoivaa ja kotihoitoa tuottavia yrityksiä, fysioterapeutteja, hierojia, psykologeja ja lääkäreitä. Valviran mukaan myös esimerkiksi yksityisten päiväkotien on ilmoitettava tietonsa Soteriin.

Hakemusten määrä yllätti

– Aikataulu rekisterin rakentamiselle on ollut tavattoman tiukka, ja se jouduttiin ottamaan käyttöön versiona, jonka toiminnallisuuksissa on paljon parannettavaa, sanoo Valviran ylijohtaja Markus Henriksson STT:lle.

Soteri on hankittu Solitalta ja Fujitsulta. Henrikssonin mukaan yhteistyö yritysten kanssa on toiminut hyvin.

Hakemusten suuri määrä kuitenkin yllätti Valviran, vaikka jonkinasteista ruuhkaa osattiin odottaa. Henriksson arvelee, että hakemustulva on osaltaan merkki pitkään jatkuneesta palveluiden voimakkaasta yksityistymisestä.

Henrikssonin mukaan teknisten ongelmien lisäksi hakemusten käsittelyä on hidastanut se, että hakemuksia on saapunut puutteellisesti täytettyinä. Henriksson lupaakin Valviran parantavan ohjeistustaan, sillä uudessa laissa on palveluntuottajille uusia asioita.