Lääkärien ja sairaanhoitajien rokotuskattavuus on laaja – mihin sote-henkilöstön rokotevelvoitetta siis tarvitaan?

– Lääkäreillä ja hoitajilla on velvollisuus hoitaa tartuntatautipotilaita ja tukea terveydenhoitojärjestelmän kantokykyä. Sen vuoksi on myös asetettu velvoite ottaa rokotteita, Perälä sanoi MTV:n Uutisaamussa.

– Pidetään tärkeänä, että suoja koko sote-henkilöstössä on kattava. Näin riittää työvoimaa ja hoitaminen on turvallista, Perälä arvioi.

"Joissakin ryhmissä on parantamisen varaa"

Hahtelan mukaan on onni, että Suomessa terveydenhuollon henkilöstö on ylipäätään saanut koronarokotteita niin kattavasti.

– Valitettavasti meillä on maailmalta aika surullisia uutista siitä, että hoitohenkilöstöä on kuollut yli 115 000 hoitotehtävissä, Hahtela sanoo.

– Täytyy katsoa koko sote-henkilöstöä, joka on potilaiden lähellä. Ovatpa he laitos- tai lähihoitajia tai muita henkilöitä. Uusi asetus koskisi myös kotona tehtävää työtä. Se on tärkeää, sillä siellä on niitä henkilöitä, jotka ovat erityisen haavoittuvassa asemassa, Hahtela toteaa.