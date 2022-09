Hoitajaliittojen mielenosoitus Helsingissä: "Jos tämä porukka loppuu, siinä on niin sinun kuin minunkin henkeni vaarassa"

MTV Uutiset Live kertoo ja näyttää kun tapahtuu. Se on toimitus, joka elää uutispäivää kanssasi.

– Tämä on täysin uskomatonta. Vuonna 2022 suomalaiset päättäjät yrittävät hoitaa hoitajapulaa pakolla, eivätkä rahalla, toteaa Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

– Hoitajapula on kestänyt vuosia ja molemmat liitot ovat siitä sanoneet vuosien aikana: oikein nätisti, vähän kovemmin ja oikein tiukasti. Ikään kuin sitä ei olisi huomioitu ollenkaan.

– Kuinka monena vuonna potilaalle on tullut tieto, että leikkauksenne on peruttu? Kuinka monta kertaa vanhukselle on sanottu, että sinulle ei ole hoitopaikkaa? Tämä ei ole missään nimessä hoitajien oma syy.