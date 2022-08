HJK:n Perparim Hetemaj kääntää katseet tulivoimaiseen tanskalaisnippuun – "Tavoite on Eurooppa-liiga"

– Hyvä fiilis. Yksi kauden päätavoitteista oli päästä Eurooppaan. Tavoite on totta kai Eurooppa-liiga, Hetemaj tiivistää.

Hetemaj on pelannut urallaan kovissa joukkueissa ympäri Eurooppaa. Eurooppa-liigapaikan ennakointi ei kehäkettua tässä vaiheessa sytytä. Tietä on vielä talsittavana.

– Ei viitsi miettiä niin pitkälle. Edessä on seuraava ottelupari. Tanskalaiset on todella hyviä. On syytä olla ylpeä siitä, mitä tänään saavutimme. Tänään voidaan nauttia ja palkita itsemme tästä, mutta sitten keskittyminen seuraaviin otteluihin.