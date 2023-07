HJK:n europelien avausvastustajassa erityinen poikkeus: "Ei voida puhua sellaisesta"

Larne on pelannut edellisen sarjapelinsä huhtikuussa ja kesän ainoa kilpailullinen peli oli Pohjois-Irlannin Charity Shield -ottelu (maan cupin voittaja kohtaa sarjamestarin) Crusadersia vastaan, missä se kärsi 0-2-tappion. Tämä on tuottanut oma t haasteensa HJK:n valmistautumiselle.

– Harjoituspeleistä on vaikeaa saada videomateriaalia. Olemme katsoneet enemmän viime vuoden pelejä. Pelaajia on vaihtunut, mutta se on pysynyt samana, miten joukkue haluaa pelata. Siinä on omat vaikeutensa valmistautumisen puolesta, mutta samalla siinä on omat hyötynsä, kun joukkue ei ole pelannut kilpailullisia pelejä, Koskela sanoo.