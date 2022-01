HJK kiinnittämässä uuden ykkösmaalivahdin – viime kauden tähtihankinta ei ole jatkamassa

– Tilanteemme on melko hyvä – erityisesti ajankohtaan nähden. Joku pelaajistamme saattaa lähteä vielä toiseen seuraan isomman pelillisen roolin perässä ennen kauden alkua, ja toisaalta jonkun pelaajistamme voimme myydä. Uusi maalivahti tulee vielä, toivottavasti tällä viikolla meillä on jo sen suhteen tiedotettavaakin. Olemme etsineet maalivahtia jo pitkään markkinalta, joka on hankala. Kokeneita, moderneja maalivahteja on vapaana todella vähän ja näille veskareille on luonnollisesti paljon kysyntää isommistakin sarjoista. Ylipäätään pidämme silmät auki siirtomarkkinoilla auki, mutta palikat ovat jo hyvin kasassa. Nyt on hyvin aikaa katsoa, miten joukkue kehittyy ja mitä osastoa on mahdollisesti tarpeellista vielä vahvistaa.