Irakin maajoukkue yrittää kaapata suomalaisen superlupauksen – 18-vuotias kommentoi nyt tilannettaan

Naamo, 18, pelasi lauantaina ensimmäisen Veikkausliiga-ottelunsa Seinäjoen Jalkapallokerhon riveissä. Joukkue voitti AC Oulun 2–1-lukemin Kasper Paanasen ja Pyry Hannolan maaleilla.

Konkurssiin hakeutuneesta FC Hongasta vapautunut laitapuolustaja herätti uuden kauden alla kiinnostusta muuallakin. Muun muassa mestarijoukkue HJK piti Naamoa tarkkaavaisesti silmällä, mutta pelaajan tie vei lopulta Seinäjoelle

– SJK auttaa minua menemään eteenpäin jalkapallossa, ja haluan auttaa myös tätä seuraa kehittymään, Naamo perusteli MTV Urheilulle lauantain ottelun jälkeen.

– Tämä on hyvä paikka minulle. Olen totta kai tullut vähän kauempaa ja Seinäjoki on ympäristönä vähän erilainen, mutta täällä voi keskittyä hyvin jalkapalloon. Olosuhteet ovat hyvät ja fokus fudiksessa. Meillä on myös hyvin nuori joukkue, jolla toivottavasti pääsemme Eurooppaan.

Se, pääseekö Naamo pelaamaan Euroopan kentillä SJK:n kanssa vai ennen SJK:ta, jää kuitenkin nähtäväksi.

Naamo teki talvella vuoden 2025 loppuun ulottuvan sopimuksen SJK:n kanssa. Hän on kuitenkin jo herättänyt kiinnostusta ulkomailta.

Ei ole lainkaan mahdotonta, että vapailla papereilla kaapattu huippulupaus myytäisiin hyvän tarjouksen tullessa jo kesän ikkunassa eteenpäin.

– Voi olla (että maisema vaihtuu kesällä), Naamo myöntää.

– Jalkapallo on siitä hauska laji, että mitä tahansa voi käydä. Nyt on keskityttävä vain nykyhetkeen. Tulevaisuus tulee sitten. Pitää vain jatkaa ja kehittää itseään.

SJK:n laitapakkiruletti

Paperilla Naamo taistelee SJK:ssa peliajasta vastaavasti lupauksia herättäneen Otto Kemppaisen, 20, kanssa.

Lauantaina Kemppainen oli sivussa, mutta tervehtynee VPS-otteluun mennessä. Naamo pelasi sen sijaan vasemmalla, kun keskuspuolustaja Oskari Vaisto otti hänen luontaisen tonttinsa oikealta.

– Roolini oli nyt vähän muuttunut, Naamo sanoi.

– Hongassa pelasin aina edustuksen kanssa oikealla, mutta nuoristomaajoukkueissa olen ollut vasemmalla. Olen siis tottunut pelaamaan sielläkin. Kumpikin käy oikeastaan ihan hyvin.

SJK:n valmentaja Stevie Grieve sanoo, että oikean laitapuolustajan valinta perustuu yksinkertaisesti joukkueen tarpeisiin eri hetkillä. Naamon, Kemppaisen ja Vaiston lisäksi myös Kingsley Ofori voidaan tarvittaessa heittää sisään.

– Dario on hyvä kääntämään ja pelaamaan kombinaatioita. Hän on enemmän pelintekijä. Otto on kerännyt 4 syöttöpistettä 6 peliin, pystyy hyppäämään osaksi kolmen miehen alakertaa ja on salamannopea, Grieve vertaa MTV Urheilulle.

– Oki (Oskari Vaisto) on sen sijaan parempi ilmassa ja puolustamaan aluetta. Kingsley on hyvä juoksemaan tiloihin linjan takana. Pitää myös muistaa, että he kaikki ovat alle 22-vuotiaita. Meidän on ohjattava heitä ja annettava tilaa kasvaa, mutta ei kuitenkaan ylikuormittaa ketään.

Naamo yhtyy Grieven sanoihin hänen luovuudestaan hyökkäyspäässä. AC Oulua vastaan tehdyssä avausmaalissa Naamo löysi vapaana olleen Hannolan rangaistusalueelta, mistä hän puolestaan jatkoi matalan keskityksen maalintekijä Paanaselle.

– Yritän kehittää kumpaakin puolta itsestäni, Naamo sanoo.

– Haluan ollan röyhkeä, nousta ja saada aikaan vaarallisia paikkoja. Löytää pelaajia boksista. Tehopisteet totta kai ovat mielessä!

“Haluaisin edustaa Suomea”

Ottelun jälkeisen haastattelun lopuksi Naamo kommentoi paljon puhuttanutta maajoukkuetilannettaan.

Kuten MTV Urheilu helmikuussa uutisoi, olisi Irak erittäin halukas kaappaamaan Suomen nuorisomaajoukkeiden vakionimen itselleen.

– Tilanne on auki, Naamo kommentoi niukkasanaisesti.

– Totta kai haluaisin edustaa Suomea, mutta Irak on ollut yhteydessä minuun. Se on vaihtoehto. Enempää en oikeastaan voi kommentoida tässä vaiheessa.

Seuraava maajoukkueikkuna on kesäkuun alussa, jolloin Huuhkajat pelaa ystävyysottelun vieraissa sekä Portugalia että Skotlantia vastaan.

Ystävyysottelut tarjoavat yleisesti maajoukkuevalmentajille tilaisuuden kokeilla uusia pelaajia pienemmällä kynnyksellä. Aika kuitenkin näyttää, toteutuuko Naamon toive Huuhkajiin noususta vielä silloin, vai ovatko keskustelut Irakin kanssa tuottaneet siihen mennessä tulosta.