Miesten jalkapalloliigan Mestaruussarjassa maanantain ainoassa ottelussa saatiin jännitystä ja neljän maalin jälkeen lopulta pistejako. Kotijoukkue HJK ja sarjan kärkijoukkue Ilves pelasivat 2–2-tasapelin, jonka myötä erinomaisen tasainen kärkitaisto sen kuin vain jatkuu yhtä tasaisena.

Tamperelaisvieraat saivat loistostartin Joona Vetelin maalatessa jo kolmannella minuutilla. Avauspuoliajan viimeisestä tilanteesta Lucas Lingman kuitenkin iski kotijoukkueelle tasoituksen.

Aivan toisen jakson alkuvaiheissa Alex Ring tälläsi sitten HJK:n johtoon, mutta Ilves nousi rinnalle ja loppulukemiin, kun Maksim Stjopin osui 2–2-maalin.

Ilves johtaa sarjaa koottuaan 52 pistettä. Inter ja KuPS ovat kahden pisteen päässä, HJK:lla on Ilvekseen eroa viisi pistettä. Sarjassa viidentenä majaileva SJK on seitsemän pistettä Ilvestä perässä.

