Kolme kertaa ottelua johtanut HJK joutui tyytymään karvaaseen 3–3-tasapeliin SJK:n vieraana jalkapallon Veikkausliigassa.
HJK nousi Santeri Hostikan maalilla 3–2-vierasjohtoon 84. peliminuutilla, mutta menetti täydet pisteet lisäajan kahdeksannella minuutilla.
Seinäjokiset nousivat tasapeliin, kun toppari Ayo Obileye puski Murilon antaman kulmapotkun sisään lisäajan lisäajalla. Tilanteessa myös ylös nostettu SJK:n maalivahti Roope Paunio oli erittäin lähellä osua päällään palloon.
Teemu Pukki vastasi lauantai-illassa HJK:n avauspuoliskolla tekemistä 1–0- ja 2–1-johtomaaleista. Ensimmäisen osumistaan Pukki viimeisteli rangaistuspotkusta.
Tasapeli oli HJK:lle kirvelevä takaisku Veikkausliigan mestaruustaistelun kannalta. Aiemmin päivällä Gnistanin Helsingissä maalein 2–0 voittanut FC Inter karkasi näin jo neljän pisteen sarjajohtoon.
Kärkijoukkueista KuPS ja Ilves pelaavat kierroksen ottelunsa vasta sunnuntaina.