Historiallinen tuomio Saksassa: Mies poisti salaa kondomin kesken yhdynnän

Saksalainen mies on todettu syylliseksi seksuaaliseen tekoon pakottamiseen, sillä hän poisti kondomin yhdynnän aikana ilman seksikumppaninsa suostumusta. Tämän on tiettävästi Saksassa ensimmäinen vastaava tapaus, josta on annettu tuomio. Tapauksesta uutisoi CNN.