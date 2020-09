Historiallinen päivä lähes 1,4 miljoonalle lapselle: Kiinan Wuhanissa avattiin koulut ja päiväkodit

Wuhanin viranomaisten mukaan kaupungilla on valmiit suunnitelmat etäopetukseen palaamisesta, jos koronavirustartuntojen määrä lähtee nousuun.

Koululaiset käyttävät koulumatkoilla kasvomaskeja ja heitä on myös ohjeistettu olemaan tulematta kouluun julkisilla liikennevälineillä aina kun se on mahdollista. Koulut on myös velvoitettu järjestämään tietoiskuja ja harjoituksia, joilla varaudutaan mahdolliseen uuteen epidemiaan.