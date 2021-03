Historiallinen käänne: Uusiutuva energia ajoi fossiilisten polttoaineiden ohi EU:n sähköntuotannossa

Suomessa tavoitteena on hiilineutraalius vuonna 2035 ja EU:ssa vuonna 2050. Energiantuotanto on merkittävä kasvihuonepäästöjen aiheuttaja, joten sähkön puhdistuminen auttaa osaltaan tavoitteeseen pääsemisessä.

Sähköntuotannosta EU:ssa kertoo Oxfordin yliopiston ja Global Change Data Lab -järjestön sivusto Our World in Data. Tiedot perustuvat ilmastoon erikoistuneen tutkijaorganisaatio Emberin tilastoihin.

Naistenlahti siirtyy uusiutuviin

Nykyisessä Naistenlahti 2 -yksikössä puolet polttoaineesta on vielä jyrsinturvetta. Puolet on biopolttoaineita, joiden käyttöä ei voi kuitenkaan nykyisellä kattilalla lisätä. Sen korvaa uusi yksikkö, joka otetaan kaupalliseen käyttöön ensi vuoden lopulla.

Tuuli- ja aurinkovoima kasvussa

Fossiilisista polttoaineista kivihiilen käyttö sähköntuotannossa on tippunut puoleen viidessä vuodessa ja oli viime vuonna 13 prosenttia. Häntäsijoilla tässä suhteessa on Puola, jossa hiilen osuus oli vielä 70 prosenttia.

Suomessa hiilen osuus sähköntuotannossa on enää neljä prosenttia, ja sen käyttö energianlähteenä on kielletty toukokuusta 2029 lähtien.

Suomen hyvä sijoitus uusiutuvassa energiassa johtuu monesta tekijästä, arvioi Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan professori ja Suomen ilmastopaneelin jäsen Peter Lund. Niihin kuuluu pohjoismainen yhteinen sähkömarkkina, jossa yli puolet sähköstä on vesivoimaa. Bioenergiaa saadaan paljon metsäteollisuudesta. Lisäksi tuulivoima on kaupallistunut nopeasti eikä tarvitse taloudellista tukea.

Energiateollisuus ry:n toimitusjohtajan Jukka Leskelän mukaan Suomessa tuulivoima on uusin tulokas, mutta sen osuus on nopeasti kasvamassa.

Hiilipäästöt vähentyneet

Fossiilisten polttoaineiden väistyessä sähköntuotannon hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet nopeasti. Suomessa 85 prosenttia sähköstä on päästötöntä, kun mukaan lasketaan uusiutuvat ja ydinvoima. Muulla EU:ssa puhtaan sähköntuotannon keskiarvo on runsaat 60 prosenttia.

Lundin mukaan on mahdollista, että Suomessa sähkösektori on lähes päästötön 2020-luvun loppuun mennessä.

– Laki edellyttää hiilestä luopumista, turpeesta ollaan nyt luopumassa ja päästöoikeuksien hinta on nousussa. Pohjoismainen sähkö on tulossa myös päästöttömäksi ja on halpaa. Tuulivoimakin on vahvassa kasvussa. Kaikki nämä painavat päästöjä sähköntuotannossa kohti nollaa.