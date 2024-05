Tutkimuslaitos: Kiinan päästöt vähenivät ensi kertaa sitten koronapandemian

Centre for Research on Energy and Clean Air -tutkimuslaitoksen mukaan päästöjen väheneminen johtui uusiutuvan energian kapasiteetin lisäämisestä sekä rakentamisen voimakkaasta hiipumisesta.

Hiilivoimasta ei ole luovuttu

Sähkön tuotannon päästöt ovat vakaantuneet aurinko- ja tuulienergian lisääntyvän käytön vuoksi, kertoo tutkimus. Teräksen tuotanto on vähentynyt kahdeksan prosenttia ja sementin tuotanto jopa 22 prosenttia vuodessa. Koska kiinteistökauppa on pahassa lamassa, sementin tuotantoluvut pysynevät matalina.

Samaan aikaan sähköautojen yleistyminen on vähentänyt öljyn kysyntää. Autojen myyntitilastojen mukaan autokannasta kymmenen prosenttia on nyt sähköautoja, kun vastaava luku viime vuonna oli seitsemän prosenttia.

Lauri Myllyvirta on Centre for Research on Energy and Clean Air -tutkimuslaitoksen johtava analyytikko ja yksi sen perustajista. Laitoksen päätoimipaikka on Suomessa, ja sillä on henkilöstöä Euroopassa ja Aasiassa.