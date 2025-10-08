Tapparan kesän vahvistus Joachim Blichfeld on ollut hirmuisessa vireessä alkukaudella Liigassa.
Ennen keskiviikon kierrosta Blichfeld oli nakuttanut yhdeksässä liigaottelussa tehot 8+6=14.
Lisää tuli illan KooKoo-kotikamppailussa.
Tällä kertaa tanskalaishyökkääjällä kävi tuuri, kun hänen ylivoimalla laukomansa kuti kimposi KooKoo-puolustuksen kautta sisään.
Blichfeld, 27, on pelannut urallaan kolmissa MM-kisoissa. Hän oli viime kevään turnauksessa isosti esillä, nakutettuaan kymmenessä MM-ottelussa tehot 2+6=8.
Blichfeld edusti edelliskaudella SHL-seuroja Växjötä ja Rögleä.