Ässien ja Sportin liigaottelussa nähtiin kiistanalainen ulosajotilanne.
Ässien järkälemäinen, tasan 200-senttinen hyökkääjä Lassi Vanhatalo lähti vauhdilla jahtaamaan päätykiekkoa. Vanhatalo päätyi taklaamaan Sportin puolustajaa Hannes Häkkilää, joka ei lopulta pelannut ohi mennyttä kiekkoa.
Vanhatalo ei mitenkään kohdistanut taklausta Häkkilän ylävartaloon. Aivan normaali niitti osui kuitenkin osittain Sport-puolustajaa päähän.
Ei muuta kuin videolle.
Liigan tilannehuoneen ja tuomareiden päätös kuumensi tunteet Porissa: ulosajo Vanhatalolle.
Ässien päävalmentaja Jarno Pikkarainen reagoi päätökseen sarkastisella ilmeellä.
Video tilanteesta näkyy jutun yläreunasta.
Sport teki seuranneella ylivoimalla kaksi osumaa. Maaliverkkoja heiluttivat Charles Bertrand ja Viljami Nieminen.
Samaisen jäähyn aikana nähtiin vielä yksi alivoimaosuma, mistä vastasi Dylan Fabre.
Muuten verkkoja ei avauserässä heilutettu. Erätauolle poistuttiin lukemista 1–2.