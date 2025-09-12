Jääkiekon SM-liigassa perjantain kierroksen huippuottelu pelataan Oulussa, missä kohtaavat sarjan kärkipäähän ennustetut Kärpät ja Ilves.
Kärpät aloitti kautensa tahmeasti, kun se hävisi tiistaina kotonaan Sportille 0–3. Ilves puolestaan hävisi keskiviikkona JYPille 4–3.
Kärpät aloitti perjantain huippuottelun terävästi, kun se heilutti maaliverkkoja heti ensimmäisessä vaihdossa. Asialla oli Kärppien kesän huippuvahvistus Aku Räty, jonka kaukokuti yllätti Ilves-vahdin Dominik Pavlatin. Osuman syntyaika 0.32.
Räty, 24, palasi kesällä Pohjois-Amerikasta takaisin Suomeen. Hän takoi kauden alla seitsemässä harjoitusottelussa tehot 6+4=10.
Video Rädyn Ilves-ottelun maalista näkyy jutun yläreunasta.
Syöttöpisteen osumaan nappasivat Leijonien kevään MM-pelaaja Eemil Erholtz ja neljän vuoden tauon jälkeen ammattilaiskentille palannut Markus Nutivaara.
Lisää: Ex-NHL-pelaaja Markus Nutivaara, 31, tekee nyt täysin poikkeuksellisen tempun SM-liigassa – "Olin itsekin sitä mieltä, että ei kannata"
Kärppien johto kasvoi ajassa 9.09, kun kesällä KalPasta oululaisseuraan vaihtanut Tuomas Salmela osui paluukiekosta.