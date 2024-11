Hippos-valituksesta syntyi kohu – JYP-pomolta raju väläyttely, hankepomo lataa nyt varoituksen sanat

Jyväskylän keskustan lähellä sijaitsevalle Hippoksen alueelle on tarkoitus rakentaa iso urheilukeskittymä, mihin kuuluu muun muassa kauttaaltaan korjattu jäähalli. Tämän pääkäyttäjä on SM-liigaseura JYP.

JYPin omistaja Jukka Seppänen reagoi valitukseen voimakkaalla tavalla, kun hän väläytteli sillä, että koko JYPin olemassaolo on uhattuna, mikäli Hippos-hanke viivästyy.

– Kilpajääkiekon osalta homma olisi valituksen myötä ohi. Liigakiekkoilu loppuisi tästä kaupungista. JYPin kannalta aika on jo täynnä. Ja rahatkin ovat menneet. Ei ole näkymää, ei mitään näkymää, Seppänen täräytti Keskisuomalaiselle.

– Jyväskylän kaupunginvaltuusto teki hankkeesta periaatepäätöksen 30.9. Sen jälkeen käynnissä on ollut valitusaika. Tämän hetken tilanne on se, että hallinto-oikeuteen on jätetty yksi valitus, Niskakangas päivitti.