Hintojen nousu hidastuu – näiden tuotteiden hinnat jopa laskivat

Kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala kommentoi, että Suomessa koronnostot ovat purreet etupainotteisesti ja inflaatio on taittunut muuta euroaluetta nopeammin.

Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana muun muassa asuntolainojen korkoja. Se on keskeinen syy siihen, että yhdenmukaistettu inflaatiovauhti on nyt selvästi hitaampi kuin Suomen kansallinen inflaatio, jossa on huomioitu myös lainakorot.