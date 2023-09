Lidl kirii ruokakauppajättejä – "Asiakkaat ovat tulleet entistä hintatietoisemmiksi ruokakaupassa"

– Asiakkaat ovat tulleet entistä hintatietoisemmiksi ruokakaupassa. Samalla yhä useampi on kiinnostunut tarjouksista ja halvoista hinnoista, joita me tarjoamme. Kasvumme oli viime tilikaudella muuta markkinaa nopeampaa, Pyykönen summasi.

Lidlin markkinaosuus Suomen päivittäistavaramyynnistä oli viime vuonna 9,8 prosenttia. Päivittäistavarakauppa PTY:n tilastoista ilmenee, että Lidlin osuus myynnistä on noussut hiljalleen viime vuosina. Vuonna 2021 lukema oli 9,6 prosenttia, vuotta aiemmin 9,5.

Kuluneella tilikaudella Lidl avasi seitsemän uutta myymälää, Helsinkiin ja Espooseen kolme ja yhden Nurmijärvelle. Lisää on luvassa.

Kaikkiaan Lidlillä on Suomessa 202 myymälää, jotka työllistivät tilikauden aikana keskimäärin liki 5 800 ihmistä. 50 vuotta sitten perustettu saksalainen kauppaketju on yksi Euroopan suurimmista ja on toiminut Suomessa reilut 20 vuotta.